|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК В НОЯБРЕ ЗАКРОЕТ ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ
17:08 04.11.2019
ЗАО «Идея Банк» продолжает оптимизацию региональной сети, которая была начата в октябре 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ноябре 2019 будут закрыты следующие отделения: 18 ноября – в Светлогорске ЦБУ №24; 20 ноября – в Пинске ЦБУ №19 и 21 ноября – в Орше ЦБУ №41.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
Курсы в банках
на 04.11.2019
Конвертация в банках
на 04.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте