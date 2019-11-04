БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК В НОЯБРЕ ЗАКРОЕТ ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ

17:08 04.11.2019 ЗАО «Идея Банк» продолжает оптимизацию региональной сети, которая была начата в октябре 2018 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ноябре 2019 будут закрыты следующие отделения: 18 ноября – в Светлогорске ЦБУ №24; 20 ноября – в Пинске ЦБУ №19 и 21 ноября – в Орше ЦБУ №41.