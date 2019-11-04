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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ С 11 НОЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОБМЕН КИТАЙСКОГО ЮАНЯ
15:43 04.11.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет работу с наличным китайским юанем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 11 ноября в кассах банка не будут проводиться валютно-обменные операции с китайским юанем.
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