БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

14:46 04.11.2019 ОАО «Белагропромбанк» изменило с 1 ноября размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки составляет: отзывный вклад (депозит) «Забота», «Депозитная карта» – 6,8% годовых; отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. До года» до 6,5% годовых в зависимости от срока размещения; отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года», «@gro» до 6,9% годовых в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный», Стандарт» до 11,5% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный «Максимум» – 11,35% годовых.