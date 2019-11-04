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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
14:46 04.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» изменило с 1 ноября размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки составляет:
отзывный вклад (депозит) «Забота», «Депозитная карта» – 6,8% годовых;
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. До года» до 6,5% годовых в зависимости от срока размещения;
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года», «@gro» до 6,9% годовых в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный», Стандарт» до 11,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» – 11,35% годовых.
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