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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВЫСТУПИЛ БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ В ПРОЕКТЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ «СОСЕДИ»
13:17 04.11.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» выступило банком-эквайером в проекте торговой сети «Соседи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь покупатели магазина «Соседи» в столичном торговом центре «Рига» могут рассчитываться за покупки на кассах самообслуживания («Быстрокассах»), оплачивая товары банковской платежной картой, смартфоном либо умными часами.
Четыре «быстрокассы» работают в круглосуточном режиме, как и сам магазин. С их помощью можно сканировать и взвешивать товары, используя настройки меню на белорусском, русском или английском языках. Для большего удобства в кассы самообслуживания встроен голосовой помощник.
Новые кассы также интегрированы с бонусной программой «Купилка»: накапливать или списывать бонусы — выбор по-прежнему за покупателем.
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