ОАО «АСБ Беларусбанк» выступило банком-эквайером в проекте торговой сети «Соседи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь покупатели магазина «Соседи» в столичном торговом центре «Рига» могут рассчитываться за покупки на кассах самообслуживания («Быстрокассах»), оплачивая товары банковской платежной картой, смартфоном либо умными часами.

Четыре «быстрокассы» работают в круглосуточном режиме, как и сам магазин. С их помощью можно сканировать и взвешивать товары, используя настройки меню на белорусском, русском или английском языках. Для большего удобства в кассы самообслуживания встроен голосовой помощник.

Новые кассы также интегрированы с бонусной программой «Купилка»: накапливать или списывать бонусы — выбор по-прежнему за покупателем.