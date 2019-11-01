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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:48 04.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» увеличило с 1 ноября размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в долларах США:
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года», «@gro» до 1% годовых в зависимости от срока размещения;
отзывный вклад (депозит) «@gro» до 1,2% годовых в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,6% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
в евро:
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года» до 0,4% годовых в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 0,9% годовых;
в российских рублях:
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. До года» до 3,3% годовых в зависимости от срока размещения;
отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года» до 3,4% годовых в зависимости от срока размещения;
отзывный вклад (депозит) «@gro» - до 3,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 5,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 6% годовых, в зависимости от срока размещения.
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