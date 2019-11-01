ОАО «Белагропромбанк» увеличило с 1 ноября размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

в долларах США:

отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года», «@gro» до 1% годовых в зависимости от срока размещения;

отзывный вклад (депозит) «@gro» до 1,2% годовых в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,6% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

в евро:

отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года» до 0,4% годовых в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 0,9% годовых;

в российских рублях:

отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. До года» до 3,3% годовых в зависимости от срока размещения;

отзывный вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года» до 3,4% годовых в зависимости от срока размещения;

отзывный вклад (депозит) «@gro» - до 3,4% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 5,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 6% годовых, в зависимости от срока размещения.