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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ХОЧЕТ ПЕРЕЙТИ НА ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ
10:52 04.11.2019
Национальный банк Беларуси видит будущее в обеспечении ценовой стабильности в переходе на полноценный режим инфляционного таргетирования. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц на Международном форуме высокого уровня, посвященном вопросам повышения доверия к национальным валютам.
По его словам, инфляционное таргетирование является наиболее адаптивным режимом денежно-кредитной политики, доказавшим свою эффективность в обеспечении низкой и предсказуемой инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах на протяжении более чем 25 лет.
«В Беларуси сегодня практически созданы необходимые начальные экономические условия для реализации данного режима. Достигнута и поддерживается макроэкономическая стабильность, обеспечен переход к гибкому курсообразованию, успешно реализуется комплекс мер по сохранению в 2020 г. инфляции на сложившемся уровне», – сказал С. Калечиц.
К настоящему моменту дорожная карта по переходу на новый режим денежно-кредитной политики в значительной степени реализована.
Приняты меры по повышению значимости процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и совершенствованию механизма управления ликвидностью. Значительно увеличен и обновлен объем публикуемой на официальном сайте Национального банка аналитической и теоретической информации. При поддержке технических миссий МВФ усовершенствован модельный аппарат.
И, конечно, полностью переработаны подходы Национального банка к коммуникационной политике как стратегическому элементу в реализации режима инфляционного таргетирования. Большую поддержку в этом нам оказал Европейский союз, выделив финансовые и экспертные ресурсы для модернизации коммуникационной политики Национального банка через программу Twining.
К 2021 г. планируется завершить реализацию мер по переходу на режим инфляционного таргетирования, в том числе внести необходимые изменения в Банковский кодекс Беларуси, позволяющие повысить ответственность Национального банка и изменить статус основных направлений денежно-кредитной политики.
Кроме того, есть намерение усилить рыночные механизмы воздействия инструментов Нацбанка на динамику процентных ставок и перейти к свободно плавающему обменному курсу.
«Считаем, что успешный переход к новому для нас режиму монетарной политики – инфляционному таргетированию – после завершения всех подготовительных мер внесет свой вклад в повышение доверия к денежно-кредитной политике и национальной валюте», - отметил С. Калечиц.
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