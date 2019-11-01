Доверие к национальной валюте – важный компонент социального капитала. Такое мнение высказал председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур на Международном форуме по вопросам повышения доверия к национальным валютам, который прошел 1 ноября в Минске.

По его словам, доверие является важным компонентом социального капитала. Несмотря на то, что этот актив является неосязаемым, он оказывает значимое влияние на инвестиционный потенциал, на инфляционные ожидания, уровень транзакционных издержек и восприимчивость к инновациям.

«В условиях динамично изменяющейся внешней среды его ценность существенно возрастает, а значит, требует повышенного внимания со стороны экономических властей. Высокий уровень доверия к национальной валюте – подлинный критерий успешности всех управленческих решений и преобразований и в конечном итоге важный индикатор эффективности принимаемых экономических мер. Ведя активный диалог по поиску дополнительных стимулов роста национальной экономики, мы понимаем, что национальная валюта – это важнейший экономический инструмент, который обеспечивает финансовую связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер», – подчеркнул П. Каллаур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в рамках форума состоялся обмен мнениями о современных подходах регуляторов, применяемых к повышению доверия к национальным валютам и политике центральных банков, механизмах макропруденциального регулирования, используемых для поддержания финансовой стабильности, а также об актуальности структурных преобразований для активизации экономического роста.

В ходе мероприятия с докладами на актуальные темы выступили заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас, глава миссии Международного валютного фонда по Беларуси Жак Миньян, а также глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.