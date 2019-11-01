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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МИНСВЯЗИ ПРИ СОДЕЙСТВИИ НАЦБАНКА ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ «ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БЕЛАРУСИ»
14:33 01.11.2019
Министерство связи и информатизации Беларуси 4 ноября выпускает в обращение почтовые марки «История денежных знаков Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, почтовый проект, состоящий из трех почтовых марок, конверта «Первый день» и специального штемпеля, подготовлен РУП «Белпочта» и Министерством связи и информатизации во взаимодействии с Национальным банком Беларуси.
На почтовых марках представлены денежные знаки Беларуси образца 1992-1999 гг., а также 2000 г. и 2009 г.
Тираж марок составляет по 72000 штук. Марки также отпечатаны в малом листе тиражом 15000 штук.
В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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