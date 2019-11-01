БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ

12:45 01.11.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 3,6 процентного пункта. Кроме того, с 1 ноября снижение процентных ставок банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.