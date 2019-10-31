Наблюдательный совет государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» согласовал Стратегический план развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2019-2021 гг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее документ был одобрен Наблюдательным советом ОАО «Банк БелВЭБ».

«Принятие стратегии знаменует выход Банка БелВЭБ на новый уровень развития бизнеса и, уверен, послужит серьезным драйвером для реализации наших амбициозных целей на рынке», – подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

В рамках стратегии предполагается тотальный реинжиниринг банка. Банк БелВЭБ намерен выйти за пределы банковской модели, развить бизнес в полноценную финтех-компанию, создав экосистему для клиентов и партнеров для реализации в том числе небанковских продуктов (по сути продавать свои компетенции и каналы для партнеров). По отдельным видам бизнеса (IT-компетенции) это позволит расширить бизнес за пределы рынка Беларуси.

Выполнение Стратегии позволит увеличить рентабельность капитала Банка БелВЭБ более чем в 2 раза, нарастить операционную маржу до уровня топ-5 банков Беларуси.

Важнейшим фокусом работы Банка БелВЭБ, который выступает базовым партнером ВЭБ.РФ в Беларуси по продвижению высокотехнологичной продукции России и Беларуси, в контексте стратегии останется поддержка интеграционных проектов и экспортного потенциала России и Беларуси, включая деятельность по финансированию поставок совместно произведенной продукции на рынки третьих стран.

С целью сохранения объемов финансирования российского экспорта в Беларусь и создания потенциала для их наращивания предлагается реализовать в группе ВЭБ.РФ механизм трансграничного финансирования. Предполагается, что Банк БелВЭБ будет выступать агентом, выполнять функции по привлечению клиентов, мониторингу и сопровождению сделок. Поддержка российского экспорта будет осуществляться по всему спектру продуктов, которые предлагают в Беларуси другие банки с российским капиталом.

В настоящее время в Банке БелВЭБ идет цифровизация каналов продаж, реализуются самые современные технологические решения в онлайн-банкинге. В рамках преобразования банка в финтех-компанию осуществляется реинжиниринг бизнес-процессов.

Сформирована команда, обладающая знаниями, опытом и навыками в этой сфере, изучены мировой опыт и лучшие практики, проанализированы успешно работающие на рынках бизнес-модели, проведен анализ бизнес-процессов в банке.