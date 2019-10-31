|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК НАЧИНАЕТ РАБОТУ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ RIA
17:24 31.10.2019
ОАО «Технобанк» начинает работу с частной платежной системой RIA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежная система Ria Money Transfer работает на рынке с 1987 года и входит в тройку мировых лидеров по международным денежным переводам с глобальной сетью из 350 000 отделений в 151 странах на 6 континентах. Ria – это быстрые денежные переводы в страны Европы, США, Ближнего и Дальнего зарубежья по самым выгодным тарифам.
Преимущества Ria Money Transfer:
денежные переводы доступны к выплате через считанные минуты после отправки;
отправка и выплата зарубежных переводов осуществляется в евро/долларах США;
комиссия составляет 1-3 % от суммы перевода;
комиссия с получателя не взимается.
Чтобы отправить деньги за границу, необходимо:
обратиться в одно из отделений банка;
предъявить свой паспорт и указать реквизиты получателя: ФИО, страну, сумму и валюту перевода. Осуществить отправку или получение денежного перевода Ria могут только клиенты, достигшие совершеннолетия;
оплатить сумму перевода и комиссию. После этого сотрудник банка выдаст контрольный номер перевода;
оповестить получателя о контрольном номере, сумме и валюте перевода, о стране отправления и ФИО отправителя. Клиент может внести изменения в перевод или аннулировать его в том банке, где были отправлены деньги. Для внесения изменений реквизитов или аннулирования перевода необходимо обратиться в банк, где он отправлялся. Выплаченные переводы аннулированию и изменению реквизитов не подлежат;
как только будет получен контрольный номер, деньги станут доступны для получения.
Получить денежный перевод – еще проще:
обратиться в банк;
предъявить паспорт либо документ, удостоверяющий личность;
указать номер денежного перевода, предоставленного отправителем.
Если в течение 21 дня перевод не будет выплачен получателю, то его перенаправят для выплаты отправителю.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
Курсы в банках
на 31.10.2019
Конвертация в банках
на 31.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте