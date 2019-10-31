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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК НАЧИНАЕТ РАБОТУ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ RIA
17:24 31.10.2019

ОАО «Технобанк» начинает работу с частной платежной системой RIA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежная система Ria Money Transfer работает на рынке с 1987 года и входит в тройку мировых лидеров по международным денежным переводам с глобальной сетью из 350 000 отделений в 151 странах на 6 континентах. Ria – это быстрые денежные переводы в страны Европы, США, Ближнего и Дальнего зарубежья по самым выгодным тарифам.

Преимущества Ria Money Transfer:

денежные переводы доступны к выплате через считанные минуты после отправки;

отправка и выплата зарубежных переводов осуществляется в евро/долларах США;

комиссия составляет 1-3 % от суммы перевода;

комиссия с получателя не взимается.

Чтобы отправить деньги за границу, необходимо:

обратиться в одно из отделений банка;

предъявить свой паспорт и указать реквизиты получателя: ФИО, страну, сумму и валюту перевода. Осуществить отправку или получение денежного перевода Ria могут только клиенты, достигшие совершеннолетия;

оплатить сумму перевода и комиссию. После этого сотрудник банка выдаст контрольный номер перевода;

оповестить получателя о контрольном номере, сумме и валюте перевода, о стране отправления и ФИО отправителя. Клиент может внести изменения в перевод или аннулировать его в том банке, где были отправлены деньги. Для внесения изменений реквизитов или аннулирования перевода необходимо обратиться в банк, где он отправлялся. Выплаченные переводы аннулированию и изменению реквизитов не подлежат;

как только будет получен контрольный номер, деньги станут доступны для получения.

Получить денежный перевод – еще проще:

обратиться в банк;

предъявить паспорт либо документ, удостоверяющий личность;

указать номер денежного перевода, предоставленного отправителем.

Если в течение 21 дня перевод не будет выплачен получателю, то его перенаправят для выплаты отправителю.
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