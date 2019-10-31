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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ ДЕЛЬТА БАНКА МОГУТ ДО 31 ДЕКАБРЯ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ИЗЛИШНИХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
15:55 31.10.2019
Граждане, получившие кредит(ы) в ЗАО «Дельта Банк» и заключившие договоры добровольного страхования с ЗАСО «Дельта Страхование», имеют право на возврат излишне уплаченных страховых взносов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, для получения денег (осуществления возврата излишне уплаченных страховых взносов) гражданам необходимо обратиться к ликвидатору ЗАСО «Дельта Страхование» – ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг» с паспортом (Минск, ул. Скрыганова, 6, корп.2, пом.3) либо по телефонам: (+375-17) 204-50-03 (городской), (+375-29) 141-01-01 (A1).
Прием заявлений на возврат средств будет осуществляться ликвидатором до 31 декабря 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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