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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НЕКОТОРЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ПОПОЛНИТЬ ЧЕРЕЗ ЕРИП
13:43 31.10.2019

Пополнить карточки O-GO!, «Нереальной карты» и некоторых других карточек ОАО «Белагропромбанк» теперь возможно в дистанционных каналах других банков Беларуси с использованием системы ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для пополнения карточки необходимо:

1. Осуществить поиск услуги:

Система «Расчет» (ЕРИП);

Банковские, финансовые услуги;

Банки, НКФО;

Белагропромбанк;

Пополнение карточки.

2. Ввести последние 12 цифр счета IBAN и последние 4 цифры номера карточки (эту информацию можно найти в мобильном приложении банка);

3. Совершить платеж.

Чтобы пополнение было регулярным и не требовало дополнительных действий, можно настроить услугу «Автооплата» к сделанному однажды платежу (многие банки это позволяют).

Деньги становятся доступны на карточке в режиме онлайн сразу в момент совершения платежа. Таким способом можно пополнять личные карточки, в том числе – O-GO!, «Нереальную карту» и другие карточки (кроме зарплатных, пенсионных и кредитных), даже выпущенные к счетам в иностранной валюте.

Пополнение осуществляется в белорусских рублях.

Пополнение заблокированных карточек и карточек с истекшим сроком действия таким способом не осуществляется.
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