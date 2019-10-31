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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ПОПОЛНИТЬ ЧЕРЕЗ ЕРИП
13:43 31.10.2019
Пополнить карточки O-GO!, «Нереальной карты» и некоторых других карточек ОАО «Белагропромбанк» теперь возможно в дистанционных каналах других банков Беларуси с использованием системы ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для пополнения карточки необходимо:
1. Осуществить поиск услуги:
Система «Расчет» (ЕРИП);
Банковские, финансовые услуги;
Банки, НКФО;
Белагропромбанк;
Пополнение карточки.
2. Ввести последние 12 цифр счета IBAN и последние 4 цифры номера карточки (эту информацию можно найти в мобильном приложении банка);
3. Совершить платеж.
Чтобы пополнение было регулярным и не требовало дополнительных действий, можно настроить услугу «Автооплата» к сделанному однажды платежу (многие банки это позволяют).
Деньги становятся доступны на карточке в режиме онлайн сразу в момент совершения платежа. Таким способом можно пополнять личные карточки, в том числе – O-GO!, «Нереальную карту» и другие карточки (кроме зарплатных, пенсионных и кредитных), даже выпущенные к счетам в иностранной валюте.
Пополнение осуществляется в белорусских рублях.
Пополнение заблокированных карточек и карточек с истекшим сроком действия таким способом не осуществляется.
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