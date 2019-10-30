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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
11:35 31.10.2019
ОАО «Белагропромбанк предлагает малому и среднему предпринимательству (МСП) новые возможности оказания финансовой поддержки инвестиционной деятельности в белорусских рублях на срок до 5 лет с привлечением ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и установлением процентной ставки за пользование кредитом от 7,25% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в банке, такие условия предусмотрены для следующих субъектов МСП:
зарегистрированным и осуществляющим производственную, торговую деятельность или деятельность по оказанию услуг на территории юго-восточного региона Могилевской области (Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы) и Оршанского района Витебской области;
занимающихся производством экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и бумаги).
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