Национальный банк Беларуси и Центральный банк России согласовали подходы в рамках углубления интеграции двух стран в финансовой сфере в ходе очередного, пятьдесят второго, заседания Межбанковского валютного совета. Заседание прошло 30 октября в Минске с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также по другим направлениям.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.