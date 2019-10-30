|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕНТРОБАНКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОГЛАСОВАЛИ ПОДХОДЫ В РАМКАХ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДВУХ СТРАН В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
10:49 31.10.2019
Национальный банк Беларуси и Центральный банк России согласовали подходы в рамках углубления интеграции двух стран в финансовой сфере в ходе очередного, пятьдесят второго, заседания Межбанковского валютного совета. Заседание прошло 30 октября в Минске с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также по другим направлениям.
Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2019
Курсы в банках
на 31.10.2019
Конвертация в банках
на 31.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте