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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ В БЕСКОНТАКТНЫХ БАНКОМАТАХ
17:34 30.10.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставил клиентам возможность совершения бесконтактных операций снятия наличных с использованием карточек Visa в банкоматах, оборудованных NFC-ридером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом операции возможны не только с использованием бесконтактных карточек Visa Банка ВТБ (Беларусь), но и с помощью устройств Samsung и Garmin, в которых были токенизированы карточки банка в рамках сервисов Samsung Pay и Garmin Pay.
Основные преимущества бесконтактных операций снятия наличных в банкоматах:
увеличение скорости совершения операции, так как отсутствует необходимость помещения карты в устройство;
отсутствие риска оставить карточку в банкомате, в случае возникновения ошибки в работе устройства;
исключает вероятность компрометации карточки путем установки на банкомат скимминговых устройств.
Клиенты Банка ВТБ могут совершать бесконтактные операции снятия наличных не только в бесконтактных банкоматах в Беларуси, но и за границей.
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