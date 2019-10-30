ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставил клиентам возможность совершения бесконтактных операций снятия наличных с использованием карточек Visa в банкоматах, оборудованных NFC-ридером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом операции возможны не только с использованием бесконтактных карточек Visa Банка ВТБ (Беларусь), но и с помощью устройств Samsung и Garmin, в которых были токенизированы карточки банка в рамках сервисов Samsung Pay и Garmin Pay.

Основные преимущества бесконтактных операций снятия наличных в банкоматах:

увеличение скорости совершения операции, так как отсутствует необходимость помещения карты в устройство;

отсутствие риска оставить карточку в банкомате, в случае возникновения ошибки в работе устройства;

исключает вероятность компрометации карточки путем установки на банкомат скимминговых устройств.

Клиенты Банка ВТБ могут совершать бесконтактные операции снятия наличных не только в бесконтактных банкоматах в Беларуси, но и за границей.