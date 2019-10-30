Доступ в систему «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября будет невозможен при использовании на устройстве клиента устаревших браузеров, поддерживаемых операционной системой Windows XP.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в целях защиты от вирусных угроз и хакерских атак рекомендуется использовать для работы с Интернет-банкингом операционные системы с установленными последними обновлениями и актуальные версии интернет-браузеров.

Интернет-браузеры, где работа с системой «Интернет-банкинг» при использовании операционной системы Windows XP не вызовет затруднений: Google Chrome версии с 30 по 49.0; Mozilla Firefox версии с 27 по 52.9; Opera версии с 17 по 36.