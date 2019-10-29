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БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

18:08 29.10.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 октября изменило ставки по депозитам физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентная ставка по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) для филиц в российских рублях «Универсальный» с переменной процентной ставкой со сроком размещения 24 месяца составит 3,75% годовых.