Министерство труда и социальной защиты выполнило предупреждение Министерства антимонопольного регулирования и торговли №18-08/52К от 17 сентября 2019 г. о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальном страхованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, для этого Минтруда в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) направлены письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Указанным банкам также предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат в порядке, аналогичном действующему с банками, уже участвующими в процессе выплаты пенсий. Соответствующие проекты договоров подготовлены Минтруда и направлены в адрес банков.

«Конструктивный подход Минтруда позволил оперативно устранить барьеры на пути обеспечения равного доступа банков к обслуживанию социальных выплат, что будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит и повышению доступности и удобства банковских услуг», – отметили в МАРТ.

В связи с этим и на основании подпункта 1.6 пункта 1 статьи 42 закона №94-З от 12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» Министерство антимонопольного регулирования и торговли прекращает рассмотрение заявления Республиканского союза промышленников и предпринимателей.