|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТОЛИЧНЫЙ ЦБУ ПАРИТЕТБАНКА 1 НОЯБРЯ ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ
17:39 29.10.2019
ЦБУ №5 ОАО «Паритетбанк», расположенный в Минске на пр-т. Независимости, 40, завершает работу 1 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Минске расположено 6 отделений Paritetbank и 11 пунктов обмена валют по всему городу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 29.10.2019
Конвертация в банках
на 29.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте