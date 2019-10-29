БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТОЛИЧНЫЙ ЦБУ ПАРИТЕТБАНКА 1 НОЯБРЯ ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ

17:39 29.10.2019 ЦБУ №5 ОАО «Паритетбанк», расположенный в Минске на пр-т. Независимости, 40, завершает работу 1 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Минске расположено 6 отделений Paritetbank и 11 пунктов обмена валют по всему городу.