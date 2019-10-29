ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, после добавления раздела «Корпоративные карточки» у клиентов появилась возможность формировать и просматривать списки выпущенных к счету корпоративных карточек, получать информацию (выписки с детализацией) по совершенным операциям в разрезе держателей корпоративных карточек за определенную дату и период времени.

Кроме того, теперь клиенты могут оформить онлайн-заявку на выпуск (замену) корпоративной карточки, осуществить при необходимости блокировку (активацию) корпоративной карточки.

Также предоставлена возможность установления (изменения) индивидуальных лимитов совершения операций по счету в разрезе каждого держателя корпоративной карточки.