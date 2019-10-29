|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КРИЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ №714
15:49 29.10.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал №714 в Кричеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала — 22 ноября. С 23 ноября на его базе создается ЦБУ №714 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Кричеве.
Дата прекращения филиалом №714 в Кричеве (БИК AKBBBY21714) участия в межбанковских расчетах — 23 ноября 2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 29.10.2019
Конвертация в банках
на 29.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте