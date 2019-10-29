ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал №714 в Кричеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала — 22 ноября. С 23 ноября на его базе создается ЦБУ №714 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Кричеве.

Дата прекращения филиалом №714 в Кричеве (БИК AKBBBY21714) участия в межбанковских расчетах — 23 ноября 2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».