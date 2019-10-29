ОАО «Банк БелВЭБ» начало тестирование технологии биометрических идентификации и аутентификации (технология распознавания лица и голоса) клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект по внедрению биометрических идентификации и аутентификации – это новые возможности и значительные преимущества для банковского сектора. Его суть заключается в том, что биометрические идентификация и аутентификация позволят физическим лицам предъявлять свои биометрические данные для регистрации в Межбанковской системе идентификации (МСИ), а также по желанию осуществлять вход в СДБО обслуживающего банка с использованием своих биометрических данных.

Желающие опробовать новшество должны сначала пройти первичную идентификацию: в личном кабинете МСИ записать свои биометрические параметры — шаблоны лица и голоса. В последующем такие клиенты смогут вместо пароля предъявлять свои биометрические данные и дистанционно пользоваться услугами Банка БелВЭБ в режиме 24/7.

На первом этапе биометрические данные будут использоваться при оформлении онлайн-кредитов на сайтах и в мобильных приложениях партнеров Банка БелВЭБ. Данным функционалом клиенты Банка БелВЭБ смогут воспользоваться уже в декабре этого года.

В перспективе Банк БелВЭБ рассмотрит возможность использования биометрических идентификации и аутентификации при оформлении других продуктов и услуг, а также при разработке новых финансовых сервисов.

Внедрение биометрии позволит банку перейти на новый уровень взаимодействия с клиентами, предоставит возможность разрабатывать новые финансовые сервисы, а также повысит безопасность предоставляемых услуг.