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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
12:01 29.10.2019
ЗАО «БСБ Банк» с 1 ноября вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения для держателей карт иностранных банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за выдачу наличных денег в иностранной валюте в банкоматах банка по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, составит 2% (п. 4.24.2).
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