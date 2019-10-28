БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БСБ БАНКЕ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

12:01 29.10.2019 ЗАО «БСБ Банк» с 1 ноября вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения для держателей карт иностранных банков. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за выдачу наличных денег в иностранной валюте в банкоматах банка по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, составит 2% (п. 4.24.2).