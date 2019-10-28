ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ
09:43 29.10.2019

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 30 октября изменяет ставки по вкладам в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки изменятся для вкладов «Альфа-Вклад» отзывный и безотзывный в USD:

«Альфа-Вклад» (отзывный) на 36 месяцев – 1% годовых;

«Альфа-Вклад» (безотзывный) на 5 месяцев – 0,15% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 30 октября 2019 года или позже, он пролонгируется на новых условиях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2019
валюта курс
EUR 2.2700
USD 2.0471
RUB 3.2070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2700 -0.003
USD 2.0471 +0.0018
RUB 3.2070 +0.0106
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2690
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.1960 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1110
EUR/RUB 70.7000 71.1000
USD/RUB 63.8000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте