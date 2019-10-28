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АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ

09:43 29.10.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 30 октября изменяет ставки по вкладам в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки изменятся для вкладов «Альфа-Вклад» отзывный и безотзывный в USD: «Альфа-Вклад» (отзывный) на 36 месяцев – 1% годовых; «Альфа-Вклад» (безотзывный) на 5 месяцев – 0,15% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 30 октября 2019 года или позже, он пролонгируется на новых условиях.