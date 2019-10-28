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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К ПРОЕКТУ БЕЛИНВЕСТБАНКА «КАРТОЧКА СТУДЕНТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ ФИЛИАЛ РГСУ
18:00 28.10.2019
К проекту ОАО «Белинвестбанк» «Карточка студента» присоединился филиал Российского государственного социального университета (РГСУ) в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Карточка студента» впервые появилась на рынке 1 сентября 2018 года и первыми ее обладателями стали студенты-первокурсники и магистранты БГУ.
Основное достоинство карточки – физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух.
С одной стороны, карточка выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, а также обслуживание в любом пункте библиотеки учреждения высшего образования. С другой – карта имеет полный функционал платежного инструмента: студентам доступны все сервисы карты Mastercard Standard, а также сервисы Белинвестбанка, включая Интернет-банкинг и Мобильное приложение.
Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет расплачиваться быстро, удобно и безопасно одним прикосновением карты к терминалу.
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