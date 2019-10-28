К проекту ОАО «Белинвестбанк» «Карточка студента» присоединился филиал Российского государственного социального университета (РГСУ) в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Карточка студента» впервые появилась на рынке 1 сентября 2018 года и первыми ее обладателями стали студенты-первокурсники и магистранты БГУ.

Основное достоинство карточки – физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух.

С одной стороны, карточка выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, а также обслуживание в любом пункте библиотеки учреждения высшего образования. С другой – карта имеет полный функционал платежного инструмента: студентам доступны все сервисы карты Mastercard Standard, а также сервисы Белинвестбанка, включая Интернет-банкинг и Мобильное приложение.

Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет расплачиваться быстро, удобно и безопасно одним прикосновением карты к терминалу.