ОАО «Банк Дабрабыт» вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 ноября изменяется размер комиссии за снятие наличных денежных средств в устройствах иных банков по банковским платежным карточкам в рамках Пакетов услуг «Универсальная к счету в BYN» и «SMART-карта в BYN»: при снятии наличных денег в устройствах иных банков будет взиматься плата в размере 3,5% от суммы, мин. 4 рубля (снятие наличных белорусских рублей) и 3,5% от суммы + 6 рублей (снятие наличной иностранной валюты).

С 11 ноября изменяется плата по карточкам Visa Platinum (в случае, если услуга тарифицируется) за посещение лаунж-зоны аэропортов, участвующих в программе LoungeKey, с 60 рублей (в том числе НДС 20%) до 70 рублей (в том числе НДС 20%) за одно посещение.