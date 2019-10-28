На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» внесены изменения в эмиссионные документы облигаций банка 221-237 выпусков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 16 октября заседании также заслушан отчет о реализации информационной политики банка за 1 полугодие 2019 года.

Кроме того, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка 28 октября.