|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЛИГАЦИЙ 221-237 ВЫПУСКОВ
16:57 28.10.2019
На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» внесены изменения в эмиссионные документы облигаций банка 221-237 выпусков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 16 октября заседании также заслушан отчет о реализации информационной политики банка за 1 полугодие 2019 года.
Кроме того, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка 28 октября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2019
Курсы в банках
на 28.10.2019
Конвертация в банках
на 28.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте