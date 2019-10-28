Банкоматы ОАО «Белгазпромбанк» первыми в Беларуси поддержали прием банковских платежных карточек по технологии бесконтактной оплаты NFC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, воспользоваться этой функцией смогут держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками.

«Развитие платежных технологий привело к значительному росту количества операций с использованием банковских карточек по технологии бесконтактной оплаты NFC. Данная технология позволяет совершать карточные операции максимально быстро и удобно. Мы ценим время и комфорт наших клиентов, и поэтому очень рады первыми в Республике Беларусь предоставить держателям платежных карточек Mastercard и Visa возможность совершать привычные им бесконтактные операции теперь и в наших банкоматах!» - отметил директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Белгазпромбанка Дмитрий Фурс.

Банкоматы с поддержкой NFC-технологии можно идентифицировать по специальному символу на стартовом экране банкомата, специальному стикеру в правом верхнем углу и NFC-ридеру. Список банкоматов Белгазпромбанка с поддержкой технологии NFC постоянно расширяется.

Преимущества новой услуги: быстро и удобно – нужно только поднести карточку к ридеру банкомата, отмеченному значком NFC; безопасно – операции происходят после ввода пин-кода карточки; без риска забыть карточку в банкомате – на протяжении всей операции карточка постоянно находится у вас в руках.

Перечень операций, который доступен при использовании NFC-технологии, практически не отличается от стандартного перечня операций, которые можно совершить в банкоматах Белгазпромбанка, за исключением некоторых ограничений.

При использовании NFC-технологии недоступны следующие операции: операция смены пин-кода по любым карточкам Mastercard и Visa; операции пополнения наличными средствами карточек Mastercard и Visa, выпущенных другими банками, за исключением карточек, выпущенных ОАО «Банк Дабрабыт».

«Отдельно обращаем внимание держателей карточек Visa, выпущенных другими банками, на то, что для осуществления операций в банкоматах с поддержкой NFC-технологии с использованием карточек Visa, банку-эмитенту необходимо активировать данный функционал для своих карточек в платежной системе Visa», – подчеркнули в Белгазпромбанке.