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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА СРОЧНЫЙ ПЛАТЕЖ В РУБЛЯХ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
14:38 28.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 ноября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты изменяется размер комиссионного вознаграждения за срочный платеж в белорусских рублях с 3 на 10 руб. (п.п. 3.1. «Срочный платеж в BYN» Главы 3 «Расчетное обслуживание в BYN» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
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