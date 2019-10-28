БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА СРОЧНЫЙ ПЛАТЕЖ В РУБЛЯХ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ

14:38 28.10.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 ноября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты изменяется размер комиссионного вознаграждения за срочный платеж в белорусских рублях с 3 на 10 руб. (п.п. 3.1. «Срочный платеж в BYN» Главы 3 «Расчетное обслуживание в BYN» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).