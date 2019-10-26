ОАО «Белагропромбанк» 25 октября пролонгировало европейский синдицированный кредит, организованный в октябре 2018, на последующий 1 год. При этом структура сделки и ее объем изменились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общий объем средств, полученных банком в результате пролонгации, составляет 60 млн евро, что в полтора раза превышает изначальный объем сделки. В ходе бук-билдинга сформировалась переподписка, подтверждающая активный спрос со стороны западных инвесторов на качественный риск белорусских заемщиков. Немаловажен тот факт, что на этапе пролонгации сделки банку удалось добиться снижения стоимости заимствования.

Белагропромбанк совместно с банком-агентом и юридическими консультантами провел масштабную работу по адаптации изначальной документации по сделке с целью обеспечения возможности присоединения к ней новых участников.

В результате проведенных встреч и переговоров с ведущими европейскими банками, клуб кредиторов на этапе пролонгации сделки пополнился четырьмя новыми именами, в том числе дебютантами на белорусском рынке синдикаций. Среди них - финансовые институты, входящие в топ-5 банков Австрии и Польши, а также две международные финансовые организации. Итоговая региональная композиция кредиторов представлена участниками из Германии, Австрии, Нидерландов, Португалии, Польши и Албании.