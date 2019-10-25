БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ

11:47 28.10.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 ноября изменяет Тарифы на операции и услуги. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения вносятся в пакеты услуг линейки «Бизнес». Пакеты дополнены операциями по международным переводам в иностранных валютах, увеличено количество банковских переводов в белорусских рублях, включенных в пакет. Изменения коснутся следующих пунктов Тарифов: пункт 4.2.1-4.2.2, 4.8 Главы 4 «Международные банковские переводы в иностранной валюте»; пункты 12.1, 12.2, 12.3,12.8, 12.10 дополнены подпунктами 12.1.7 – 12.1.9, 12.2.7 – 12.2.9, 12.3.7 – 12.3.9, 12.8.5 – 12.8.7, 12.10.6 – 12.10.8 соответственно; пункты 12.11, 12.12 – пунктами 13-15 соответственно; пункт 142.33 Главы 142 «Услуги для клиентов – нерезидентов, представительств юридического лица – нерезидента».