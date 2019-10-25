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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ
16:41 25.10.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» предоставило доступ к национальной системе мгновенных платежей для бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, система создана Национальным банком и позволяет принимать, обрабатывать и проводить мгновенные платежи в белорусских рублях. Воспользоваться инновационным сервисом могут клиенты банков-участников системы. Сервис в будущем будет работать круглосуточно, что позволяет не привязываться к банковскому дню.

Мгновенные платежи можно совершать посредством системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-банк. Процедура – такая же, как и при формировании обычного платежного поручения. Разве что при заполнении нужно указать признак «мгновенный».

Система работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, и пока только в рабочие дни (в частности, с 28 октября по 29 ноября – с 8.30 до 22 часов). На этот период действуют льготные тарифы – 2,5 рубля за мгновенный платеж. Максимальная сумма одного поручения ограничена 100 тыс. рублей.

«Новая система предоставляет новый уровень финансовой свободы для бизнеса. Теперь можно совершать платежи мгновенно, а в скором времени – и круглосуточно. Это особенно важно для индивидуальных предпринимателей и компаний, активно ведущих экономическую деятельность. Мы предполагаем, что сервис будет пользоваться большим спросом», – отмечают в Банке Дабрабыт.
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