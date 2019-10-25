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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДСТАВИТ СИСТЕМУ ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
14:15 25.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» представит систему видеоидентификации клиентов с использованием биометрических данных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это новый способ «попадания» в банк. Сейчас его можно рассматривать как альтернативу межбанковской системе идентификации (МСИ). Процесс условно проходит три стадии: проверка на живость, фото паспорта и видеозапись клиента.
Как все происходит? Скачав мобильное приложение Дабрабыт-онлайн, клиент в соответствующем разделе выбирает «пройти идентификацию». Далее появляется экран, как если бы захотели сделать селфи на свой телефон. Только система при этом попросит человека «проявить свою живость»: покрутить головой, поднести телефон ближе к лицу. Это позволит убедиться в том, что перед камерой не фото, а живой человек. После этого нужно будет отправить фото страниц паспорта, как, например, это делается при регистрации в сервисах кар-шеринга. Далее клиенту придет сообщение с подтверждением регистрации. На этом процесс регистрации закончен, можно оформлять вклады, кредиты или открывать счета онлайн.
Важным моментом при запуске биометрических сервисов является безопасность данных и корректная работа самой системы. Именно поэтому к ним предъявляются повышенные требования по защите информации. Эти системы проходят сложные и продолжительные периоды тестирования и всевозможных проверок.
Появление биометрических сервисов – это требование времени. Клиенты привыкли совершать покупки онлайн, и поход в офис банка уже воспринимается многими как архаичная и в чем-то вынужденная мера.
В настоящее время система проходит тестирование. О ее коммерческом запуске будет сообщено дополнительно.
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