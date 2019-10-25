БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

13:10 25.10.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 24 октября изменило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: в долларах США: вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,4% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Максимум» - 1,5% годовых; в евро: вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,1% годовых, в зависимости от срока размещения.