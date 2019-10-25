|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
13:10 25.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 24 октября изменило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в долларах США:
вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Максимум» - 1,5% годовых;
в евро: вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,1% годовых, в зависимости от срока размещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2019
Курсы в банках
на 25.10.2019
Конвертация в банках
на 25.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте