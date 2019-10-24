БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ МАНИ-БЭК

12:05 25.10.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет условия начисления мани-бэк в рамках договора об участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 ноября мани-бэк не начисляется по операциям за рубежом, а также на зарубежных интернет-ресурсах по следующим продуктам: пакет «Зарплатный Элит», пакет «Исключительный Платинум», пакет «Зарплатный бонус», пакет «Давай-Давай», пакет «Вышэйшая лiга».