|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ МАНИ-БЭК
12:05 25.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет условия начисления мани-бэк в рамках договора об участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 ноября мани-бэк не начисляется по операциям за рубежом, а также на зарубежных интернет-ресурсах по следующим продуктам: пакет «Зарплатный Элит», пакет «Исключительный Платинум», пакет «Зарплатный бонус», пакет «Давай-Давай», пакет «Вышэйшая лiга».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
Курсы в банках
на 25.10.2019
Конвертация в банках
на 25.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте