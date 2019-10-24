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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВЫДАЛ 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ С АДРЕСНЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ
11:29 25.10.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с начала реализации указа №240 (вступил в силу с 7 августа 2017 г.) выдало кредиты на сумму более 1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, порядка 22,5 тыс. граждан по всей стране обратились в учреждения Беларусбанка за получением кредита на строительство недвижимости с адресным субсидированием.
Беларусбанк первым приступил к кредитованию граждан с адресным субсидированием жилья в соответствии с указом № 240 и занял лидирующие позиции по объемам кредитной поддержки жилищного строительства среди коммерческих банков республики.
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