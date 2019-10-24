Национальный банк Беларуси прокомментировал указ №394 «О предоставлении и привлечении займов», подписанный 23 октября 2019 г., который отменяет действие указа №325 от 30 июня 2014 г. «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, основные положения указа №394 вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это время дается Национальному банку и Совету министров для приведения актов законодательства в соответствие с принятым документом.

Указ №394, в частности, направлен на дальнейшее снижение долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций путем ограничения суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Максимальный размер процентов за весь период пользования денежными средствами не может превышать двукратный размер основного долга, а неустойка (штраф, пеня) за нарушение условий договора – половину размера основного долга. Данное ограничение коснется всех договоров микрозайма, в том числе заключенных до момента вступления в силу указа №394.

Для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами. С момента вступления в силу указа №394 предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения. Как показала практика, под видом договоров возвратного лизинга телефонов, смартфонов и иной бытовой техники гражданам фактически предоставлялись деньги взаймы под завышенные процентные ставки без надлежащего информирования потребителей финансовых услуг о сути заключаемых договоров.

Также указом №394 устанавливаются требования к рекламе деятельности по предоставлению займов и микрозаймов. Реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Данное требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на физических и иных юридических лиц, предоставляющих денежные средства взаем. Такие лица должны будут в своей рекламе отражать в числе прочего сведения о нормативном правовом акте, в соответствии с которым они предоставляют займы.

При этом цивилизованные способы микрофинансирования получат дальнейшее развитие:

упростится работа ломбардов, выдающих краткосрочные займы под залог автомобилей;

предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества смогут государственные юридические лица, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также юридические лица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Госфонда;

членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (для получения финансирования своей деятельности) смогут стать физические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и (или) виды деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог;

из видов некоммерческих микрофинансовых организаций исключаются некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, которые ранее были заемщиками фондов, смогут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи;

в конфликтной ситуации между заемщиком и займодавцем до обращения в суд или Национальный банк обязательным будет предъявление сторонами спора претензии – письменного предложения о добровольном урегулировании возникшего спора;

требование о формировании минимального размера уставного фонда ломбардов денежными средствами позволит улучшить финансовое положение ломбардов и уровень ответственности их учредителей.

Таким образом, указ №394 и принятые в его исполнение документы будут способствовать повышению доступности финансирования для населения, улучшению защиты прав потребителей услуг микрофинансовых организаций, а также финансового положения и порядка функционирования самих организаций.