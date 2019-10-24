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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»
16:19 24.10.2019

Соглашение по реализации пилотного проекта «Умный город» в Оршанском районе подписано 24 октября в рамках XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТʼ19».

Соглашение подписали президент АО «Российский экспертный центр» Давид Оганезов, заместитель председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» Алексей Мозжухин, генеральный директор ООО «ВЭБ Технологии» Владимир Гладких, генеральный директор ПО «Белэнерго» Павел Дрозд, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац, председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, председатель Конфедерации цифрового бизнеса Владимир Басько и управляющий партнер международной юридической компании «ГРАТА Интернэшнл БиУай» Дмитрий Вильтовский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, стороны намерены осуществить развертывание на территории Орши (Оршанского района) пилотного технологического макета «Центр управления «умной» дорогой» платформы «Автодата», предусматривающего внедрение, апробацию и демонстрацию на дорожной сети технологий интеллектуальных транспортных систем нового типа, включая инфраструктуру V2x (взаимодействия автомобиля с автомобилем, автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими участниками дорожного движения), автоматизированную систему управления дорожным движением, цифровую модель дороги и другие подсистемы ИТС, в том числе обеспечивающие эксплуатацию высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств.

«Ассоциация белорусских банков намерена привлечь к реализации проекта ряд отечественных финансовых институтов», - отметил А. Кучинский.
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