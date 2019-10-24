ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 27 октября с 7.00 до 14.00 регламентные работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.

Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке.