ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 ноября абонентская плата за пользование услугой «SMS-информирование», согласно пунктам 9.1.6, 9.3.6 и 9.6.6. Сборника плат, устанавливается в размере 3 рубля в месяц, независимо от валюты счета.

С 5 ноября размер комиссии за выдачу наличных денег в устройствах иных банков-резидентов и банков-нерезидентов, согласно пунктам 9.1.4.2, 9.2.5.2, 9.3.4.2, 9.4.4.2 и 9.6.4.2 Сборника плат, устанавливается:

по счетам в национальной валюте – в размере 3% от суммы операции, минимум 5 рублей;

по счетам в иностранной валюте – в размере 3% от суммы операции, минимум эквивалент 3 долларов США/3 евро/200 российских рублей, в зависимости от валюты счета.