ОАО «Банк БелВЭБ» намерено работать в сфере ICO. Об этом заявил 22 октября первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный на XVI международном форуме по банковским информационным технологиям «БАНКИТ’2019».

«С сегодняшнего [22 октября] дня запушен проект FINSTORE.BY», – сказал Т. Надольный.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ООО «ДФС», которое входит в холдинг Банка БелВЭБ, 3 октября 2019 зарегистрировано в качестве резидента Парка высоких технологий. Компания является оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, на которой можно размещать и покупать токены. «ДФС» успешно прошла аудит Ernst&Young и является одним из трех резидентов ПВТ, получивших право оператора криптоплатформы.

Использовать платформу для развития смогут как крупные корпоративные клиенты, так средние и малые предприятия, и, конечно, стартапы.

Инвесторами, с другой стороны, смогут стать как рядовые граждане, заинтересованные в преумножении своих сбережений, так и крупные системные игроки – инвестиционные и венчурные фонды.

Платформа FINSTORE.BY предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора. Оборот созданных для платформы токенов на других площадках не предусматривается.

Реализация этого проекта стала возможна после подписания в прошлом году декрета №8 «О развитии цифровой экономики», которая создала уникальную правовую базу для развития новых цифровых бизнесов. Но ключевая задача декрета – не только и не столько в развитии IT-индустрии, а в максимальном задействовании потенциала цифровых технологий для развития всех остальных сфер экономики, от промышленности и сельского хозяйства до торговли и транспорта. Именно такую цель ставит перед собой Банк БелВЭБ, открывая новый проект – инвестиционную онлайн-платформу FINSTORE.BY. Основное предназначение нового сервиса – удобный и технологичный инструмент для привлечения инвестиций, использующий все преимущества белорусской правовой среды, организация ICO.

Посредством платформы FINSTORE.BY компании-заказчики могут выпускать и размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и безопасное вложение средств и получать доход.

FINSTORE.BY стала первой площадкой, где ICO будет осуществляться исключительно в цифровой форме (без привязки к «аналоговым» эквивалентам). При этом платформа FINSTORE.BY не будет осуществлять торговлю криптовалютами.

Для расчета на онлайн-площадке будут использоваться собственные цифровые знаки (токены) Stable coin. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн.

Первым белорусским партнером FINSTORE.BY станет компания «Белвест». Продажа ее токенов стартует 1 ноября.