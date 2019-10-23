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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧКАМИ ИДЕЯ БАНКА В НОЧЬ С 23 НА 24 ОКТЯБРЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
15:56 23.10.2019
ЗАО «Идея Банк» с 23.30 23 октября до 1.00 24 октября проведет технологические работы в системе обслуживания банковских платежных карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками.
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