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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКИРЫ ИЗ 11 СТРАН ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
14:27 23.10.2019
Расширенное заседание Международного координационного совета банковских ассоциаций (Международного банковского совета, МБС) на тему «Приоритетные направления цифровой трансформации банковского сектора» состоялось 22 октября в Минске в рамках XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТʼ19».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, участники заседания поделились опытом цифровой трансформации банков в своих странах. Среди приоритетов цифровизации Международный банковский совет выделил, в частности, сотрудничество с финтех-компаниями и вопросы кибербезопасности.
В ходе заседания председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский за активное развитие международного сотрудничества в банковской сфере награжден почетным знаком Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.
Организатором заседания выступила Ассоциация белорусских банков, партнер – компания LWO.
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