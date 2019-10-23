Расширенное заседание Международного координационного совета банковских ассоциаций (Международного банковского совета, МБС) на тему «Приоритетные направления цифровой трансформации банковского сектора» состоялось 22 октября в Минске в рамках XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТʼ19».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, участники заседания поделились опытом цифровой трансформации банков в своих странах. Среди приоритетов цифровизации Международный банковский совет выделил, в частности, сотрудничество с финтех-компаниями и вопросы кибербезопасности.

В ходе заседания председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский за активное развитие международного сотрудничества в банковской сфере награжден почетным знаком Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.

Организатором заседания выступила Ассоциация белорусских банков, партнер – компания LWO.