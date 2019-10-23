ОАО «Банк Дабрабыт» с 30 октября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по ряду карточных продуктов устанавливается минимальный размер комиссионного вознаграждения при снятии наличных денег в белорусских рублях в устройствах иных банков (кроме банков-партнеров) в размере 4 рубля.

Кроме этого, вступают в силу новые зарплатные Пакеты – «Классик с мани-бэк» и «Премиум с мани-бэк» на базе карточек платежной системы Visa.

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.