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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 30 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ
13:40 23.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 30 октября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по ряду карточных продуктов устанавливается минимальный размер комиссионного вознаграждения при снятии наличных денег в белорусских рублях в устройствах иных банков (кроме банков-партнеров) в размере 4 рубля.
Кроме этого, вступают в силу новые зарплатные Пакеты – «Классик с мани-бэк» и «Премиум с мани-бэк» на базе карточек платежной системы Visa.
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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