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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ НА ДЕНЬГИ ВСЕМИРНОГО БАНКА РАЗДАСТ БИЗНЕСУ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
12:50 23.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» запустило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса за счет средств Всемирного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках этой программы белорусские компании смогут получить льготные кредиты в евро по рекордно низким ставкам – 3,7% годовых. Срок кредитования – 10 лет.
Финансы по сверхнизким ставкам будут выдавать только в Банке Дабрабыт до конца года. Получить их могут компании из числа малого и среднего бизнеса.
Минимальная сумма по одной кредитной сделке банк составляет 100 тысяч евро. Проценты привязаны к ставке EURIBOR 6М, первые 3 года кредитования ставка составит 3,7% годовых, далее – 4,7% годовых.
«Льготные кредиты призваны поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Низкая процентная ставка и долгий срок кредитования позволят реализовать любые инвестиционные проекты, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, автотранспорта или оборудования. Финансирование открыто для всех, но стоит поспешить – мы ожидаем большой интерес, так как ставки очень низкие», – пояснил директор департамента малого бизнеса Банка Дабрабыт Юрий Зайцев.
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