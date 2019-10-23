ОАО «Банк Дабрабыт» при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» запустило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса за счет средств Всемирного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках этой программы белорусские компании смогут получить льготные кредиты в евро по рекордно низким ставкам – 3,7% годовых. Срок кредитования – 10 лет.

Финансы по сверхнизким ставкам будут выдавать только в Банке Дабрабыт до конца года. Получить их могут компании из числа малого и среднего бизнеса.

Минимальная сумма по одной кредитной сделке банк составляет 100 тысяч евро. Проценты привязаны к ставке EURIBOR 6М, первые 3 года кредитования ставка составит 3,7% годовых, далее – 4,7% годовых.

«Льготные кредиты призваны поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Низкая процентная ставка и долгий срок кредитования позволят реализовать любые инвестиционные проекты, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, автотранспорта или оборудования. Финансирование открыто для всех, но стоит поспешить – мы ожидаем большой интерес, так как ставки очень низкие», – пояснил директор департамента малого бизнеса Банка Дабрабыт Юрий Зайцев.