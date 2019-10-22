ОАО «Белинвестбанк» заинтересовано в расширении спектра и качества оказываемых услуг для пользователей карточек JCB. Об этом заявил председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев на встрече с президентом и операционным директором платежной системы JCB International Кимихиса Имада в рамках XVI Всемирной конференции компании JCB, которая прошла 14-18 октября в США.

«В 2018 году Белинвестбанк стал первым банком в Республике Беларусь, предлагающим услугу эквайринга карт JCB. Нами завершены работы по настройке собственных информационных систем для обеспечения приема данных карт в сети банкоматов и POS-терминалов на территории Республики Беларусь. Кроме того, впервые в Республике Беларусь запущены проекты по интернет-эквайрингу и приему бесконтактных карт JCB. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества между банком и платежной системой, развитии инновационных решений в области платежных сервисов. Речь идет, прежде всего, о расширении спектра и качества оказываемых услуг для пользователей карточек JCB», – отметил А. Бриштелев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в части реализации совместных проектов.

В ходе конференции были рассмотрены итоги работы платежной системы JCB за год, стратегия развития компании и ее планы по расширению присутствия на международном рынке. Особое внимание участники конференции уделили инновационным решениям в области технологий эмиссии и эквайринга платежных карт JCB.

JCB – одна из крупнейших международных платежных систем, основанная в Японии. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. В настоящее время прием карточек JCB обеспечивается в 30 млн. торговых точек в 190 странах мира, эмиссия осуществляется в 23 странах. В 2019 году количество владельцев карт JCB превысило 130 миллионов. В 2018 году между ОАО «Белинвестбанк» и компанией JCB International Co., LTD (Япония) был подписан протокол о намерениях. Белинвестбанк стал первым банком в Беларуси, предлагающим услугу эквайринга карт JCB.