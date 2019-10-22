ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно со страховой компанией «КУПАЛА» предлагает программу добровольного страхования «Комплексная защита БИЗНЕСА».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Комплексная защита БИЗНЕСА» — единственный в своем роде продукт на рынке страховых услуг Беларуси. Он предназначен для защиты имущества от огня, убытков от перерыва в производстве, гражданской ответственности и других опасностей.

Страховка оформляется без осмотра, оценки имущества и предоставления финансовой отчетности. Выбрать подходящее страховое покрытие, можно исходя из потребностей бизнеса.

Стоимость комплексного страхования ниже, чем заключение договоров страхования по каждому риску отдельно.