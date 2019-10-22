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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТРАХОВКУ ОТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ УБЫТКОВ В БИЗНЕСЕ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
11:16 23.10.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно со страховой компанией «КУПАЛА» предлагает программу добровольного страхования «Комплексная защита БИЗНЕСА».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Комплексная защита БИЗНЕСА» — единственный в своем роде продукт на рынке страховых услуг Беларуси. Он предназначен для защиты имущества от огня, убытков от перерыва в производстве, гражданской ответственности и других опасностей.
Страховка оформляется без осмотра, оценки имущества и предоставления финансовой отчетности. Выбрать подходящее страховое покрытие, можно исходя из потребностей бизнеса.
Стоимость комплексного страхования ниже, чем заключение договоров страхования по каждому риску отдельно.
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