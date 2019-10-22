В ОАО «Белагропромбанк» реализована возможность выплаты международных денежных переводов, поступающих посредством системы «Золотая корона», в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при получении перевода в качестве валюты получения можно выбрать белорусский рубль.

При этом дополнительного совершения валютно-обменной операции не требуется.

Система автоматически осуществляет конверсию по своему внутреннему курсу обмена валют. Актуальный курс системы можно уточнить в момент совершения операции непосредственно у обслуживающего специалиста.