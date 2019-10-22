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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:00 23.10.2019
В ОАО «Белагропромбанк» реализована возможность выплаты международных денежных переводов, поступающих посредством системы «Золотая корона», в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при получении перевода в качестве валюты получения можно выбрать белорусский рубль.
При этом дополнительного совершения валютно-обменной операции не требуется.
Система автоматически осуществляет конверсию по своему внутреннему курсу обмена валют. Актуальный курс системы можно уточнить в момент совершения операции непосредственно у обслуживающего специалиста.
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