БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС GARMIN PAY ДЛЯ КАРТОЧЕК VISA

17:57 22.10.2019 ОАО «Белагропромбанк» запустило платежный сервис Garmin Pay для карточек Visa. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Garmin Pay – сервис, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью часов Garmin. Во время оплаты используются только часы Garmin – карточку или смартфон при себе иметь не обязательно.