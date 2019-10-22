|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС GARMIN PAY ДЛЯ КАРТОЧЕК VISA
17:57 22.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» запустило платежный сервис Garmin Pay для карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Garmin Pay – сервис, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью часов Garmin. Во время оплаты используются только часы Garmin – карточку или смартфон при себе иметь не обязательно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2019
Курсы в банках
на 22.10.2019
Конвертация в банках
на 22.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте